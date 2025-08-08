ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен

Речь идёт о временных ценовых соглашениях между региональными органами власти и хозяйствующими субъектами, заключаемых в рамках постановления правительства РФ №662

Как сообщает УФАС России по Мурманской области, по состоянию на август 2025 года такие соглашения действуют в 70 регионах страны с участием 259 производителей, 63 оптовых организаций, 13098 организаций торговли, 161 аптечной сети и 3 сетей автозаправочных станций.

Этот инструмент направлен на улучшение ценовой ситуации на потребительском рынке и повышение доступности товаров для граждан. Практика показывает, что в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались.

В связи с тем, что срок действия постановления правительства РФ №662 истекает в мае 2026 года, ФАС России предлагает продлить его до 31 декабря 2029 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ* размещён на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

* - проект постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменения в пункт 2 постановления правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. №662 «О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары».