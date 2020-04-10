ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в свете экономической ситуации из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — сообщила служба.

Отмечается, что соответствующее письмо она направило в правительство.

Ранее ФАС подготовила проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%.