ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8%

Федеральная антимонопольная служба России предложила повысить регулируемые цены на газ в России на восемь процентов с 1 июля в 2024-м и 2025 годах, следует из документов, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

«Изменение (оптовых цен на газ. — Ред.) будет плановым и первым за полтора года», — отметили в Федеральной антимонопольной службе.

Как пишет РИАН, в ведомстве пояснили, что средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Кроме того, это поможет реализовывать ремонтные и инвестиционные программы.

В Минэнерго необходимость индексации тарифов объяснили тем, что сейчас более 30 процентов российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет.

Цены на газ в России до этого повышались с 1 декабря 2022 года — также на 8,5 процента.