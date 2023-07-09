ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8%
Федеральная антимонопольная служба России предложила повысить регулируемые цены на газ в России на восемь процентов с 1 июля в 2024-м и 2025 годах, следует из документов, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.
«Изменение (оптовых цен на газ. — Ред.) будет плановым и первым за полтора года», — отметили в Федеральной антимонопольной службе.
Как пишет РИАН, в ведомстве пояснили, что средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Кроме того, это поможет реализовывать ремонтные и инвестиционные программы.
В Минэнерго необходимость индексации тарифов объяснили тем, что сейчас более 30 процентов российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет.
Цены на газ в России до этого повышались с 1 декабря 2022 года — также на 8,5 процента.