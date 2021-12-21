ФАС просят проверить цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия») направил депутатский запрос руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой поручить территориальным подразделениям проверить цены в частных лабораториях на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба.

Причиной для этого стали обращения к депутату, поступавшие от жителей регионов через соцсети. В них говорится, что медучреждения, в которых можно сдать ПЦР-тесты или анализы на антитела, резко увеличили цены на эти услуги. В частности, в Санкт-Петербурге ещё в ноябре такие исследования стоили максимум 1500 рублей, при этом клиенты получали результат в день сдачи анализа. Теперь же в некоторых лабораториях цены поднялись до 4000 рублей за одно исследование.

По словам депутата, в условиях действия в некоторых регионах антиковидных ограничений подорожание соответствующих анализов станет для граждан сильной финансовой нагрузкой. «Необоснованное завышение цен на указанные услуги фактически лишает возможности граждан на проведение тестов на антитела и, как следствие, на получение медицинских сертификатов», — подчёркивается в запросе депутата.

Как пишет www.pnp.ru, в связи с этим Романов попросил Шаскольского взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить дальнейшее подорожание анализов.

«Тысячи частных клиник по всей стране ведут себя, как биржевые спекулянты, немедленно реагируя на любое отрицательное колебание эпидемической обстановки повышением цен на свои услуги. Считаю, что государство обладает всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь правовыми, для того, чтобы разрушить отраслевой сговор, жертвами которого могут стать миллионы граждан по всей стране, и привлечь виновных к ответственности», — резюмировал Романов.