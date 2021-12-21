Региональный Минздрав опубликовал график работы поликлиник и прививочных пунктов в новогодние каникулыТрадиционная новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!» начнёт работу 25 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.12.21 10:00

ФАС просят проверить цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия») направил депутатский запрос руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой поручить территориальным подразделениям проверить цены в частных лабораториях на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба. 

Причиной для этого стали обращения к депутату, поступавшие от жителей регионов через соцсети. В них говорится, что медучреждения, в которых можно сдать ПЦР-тесты или анализы на антитела, резко увеличили цены на эти услуги. В частности, в Санкт-Петербурге ещё в ноябре такие исследования стоили максимум 1500 рублей, при этом клиенты получали результат в день сдачи анализа. Теперь же в некоторых лабораториях цены поднялись до 4000 рублей за одно исследование.

По словам депутата, в условиях действия в некоторых регионах антиковидных ограничений подорожание соответствующих анализов станет для граждан сильной финансовой нагрузкой. «Необоснованное завышение цен на указанные услуги фактически лишает возможности граждан на проведение тестов на антитела и, как следствие, на получение медицинских сертификатов», — подчёркивается в запросе депутата.

Как пишет www.pnp.ru, в связи с этим Романов попросил Шаскольского взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить дальнейшее подорожание анализов.

«Тысячи частных клиник по всей стране ведут себя, как биржевые спекулянты, немедленно реагируя на любое отрицательное колебание эпидемической обстановки повышением цен на свои услуги. Считаю, что государство обладает всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь правовыми, для того, чтобы разрушить отраслевой сговор, жертвами которого могут стать миллионы граждан по всей стране, и привлечь виновных к ответственности», — резюмировал Романов. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Д.О. Вернер
20.12.21 13:47
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"! А "специалист экстра-класса в области педагогики" - это по ОКПДТР ОК 016-94 как значится?
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:46
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Мурманский морской торговый порт: новые достижения». Документальный фильм (6+)16:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В ноябре в Мурманской области замедлился рост цен на отдельные продукты и стройматериалы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 47 копеек, евро теряет почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Госжилинспекцию региона преобразуют в министерство-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика