ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября

Тарифы на электроэнергию в России проиндексируют с 1 октября 2026 года, а не с 1 июля, как было запланировано ранее. Об этом сообщил ТАСС 31 октября со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве уточнили, что ФАС разработала правительственное распоряжение, предполагающее перенос сроков индексации тарифов на свет для населения и приравненных к ним потребителей и тарифов на услуги по передаче электроэнергии населению и коммерческим потребителям с 1 июля на 1 октября следующего года.

Его исполнение позволит учитывать в тарифах 2026 года условия заключения регуляторных соглашений в тех субъектах, где они приняты, и особенности применения методических указаний по расчёту тарифов.

В ФАС заверили, что проконтролируют, чтобы тарифы на электроэнергию для населения не превышали максимальные уровни, а при необходимости — примут меры по пресечению необоснованного роста сумм платежей для простых людей, вплоть до отмены региональных решений, если потребуется.

Как ранее писала «Парламентская газета», рост максимальных уровней тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году может составить 11,3%.