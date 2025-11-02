С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улейДлинные выходные в ноябре: каждый девятый планирует продлить отдых
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.11.25 11:00

ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября

Тарифы на электроэнергию в России проиндексируют с 1 октября 2026 года, а не с 1 июля, как было запланировано ранее. Об этом сообщил ТАСС 31 октября со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве уточнили, что ФАС разработала правительственное распоряжение, предполагающее перенос сроков индексации тарифов на свет для населения и приравненных к ним потребителей и тарифов на услуги по передаче электроэнергии населению и коммерческим потребителям с 1 июля на 1 октября следующего года.

Его исполнение позволит учитывать в тарифах 2026 года условия заключения регуляторных соглашений в тех субъектах, где они приняты, и особенности применения методических указаний по расчёту тарифов. 

В ФАС заверили, что проконтролируют, чтобы тарифы на электроэнергию для населения не превышали максимальные уровни, а при необходимости — примут меры по пресечению необоснованного роста сумм платежей для простых людей, вплоть до отмены региональных решений, если потребуется.

Как ранее писала «Парламентская газета», рост максимальных уровней тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году может составить 11,3%. 

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«К солнцу». Юбилейный концерт Валерии в Crocus City Hall '2018 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»