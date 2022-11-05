ФАС разработала приказ об индексации тарифов на грузовые ж/д перевозки с 1 января 2023 года

Документ также предусматривает продление неприменения понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) на экспортные перевозки угля до 31 декабря 2023 года включительно.

В ведомстве подчеркивают, что значительный объём инвестиций будет направлен на увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и вывоз дополнительных объёмов грузов на экспорт. Все это позволит в запланированном объёме реализовать инвестиционную программу по развитию «Восточного полигона» (проект по комплексной модернизации БАМа и Транссибирской магистрали).

Председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнёр «BGP Litigation» Ирина Акимова в комментарии для «РГ» отмечает, что индексация является закономерным решением ввиду изменившихся потребностей бизнеса.

«Так, более востребованным для грузов по объективным причинам сейчас стало восточное направление. Однако текущая пропускная способность железнодорожных путей на восточном направлении не может в полном объёме удовлетворить возросший спрос поставщиков», - объясняет Акимова.

По её словам, такие условия требуют расширения железнодорожной инфраструктуры и пропускной способности в восточных регионах страны, что возможно только при дополнительном финансировании инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Таким образом, добавляет эксперт, индексация тарифов выступает необходимой мерой для обеспечения устойчивости работы компании и в стратегической перспективе необходима как для перевозчика, так и для бизнеса и логистики в целом.