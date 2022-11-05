Люди, удивляющие мир: 100-летняя боснийка провела выставку своих художественных работ, а знаменитые французские спортсмены, модели и певицы – в шоколаде!Марина Табейкина - контроль в жизни, или Расстановка приоритетов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.11.22 11:00

ФАС разработала приказ об индексации тарифов на грузовые ж/д перевозки с 1 января 2023 года

Документ также предусматривает продление неприменения понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) на экспортные перевозки угля до 31 декабря 2023 года включительно.

В ведомстве подчеркивают, что значительный объём инвестиций будет направлен на увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и вывоз дополнительных объёмов грузов на экспорт. Все это позволит в запланированном объёме реализовать инвестиционную программу по развитию «Восточного полигона» (проект по комплексной модернизации БАМа и Транссибирской магистрали).

Председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнёр «BGP Litigation» Ирина Акимова в комментарии для «РГ» отмечает, что индексация является закономерным решением ввиду изменившихся потребностей бизнеса.

«Так, более востребованным для грузов по объективным причинам сейчас стало восточное направление. Однако текущая пропускная способность железнодорожных путей на восточном направлении не может в полном объёме удовлетворить возросший спрос поставщиков», - объясняет Акимова.

По её словам, такие условия требуют расширения железнодорожной инфраструктуры и пропускной способности в восточных регионах страны, что возможно только при дополнительном финансировании инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Таким образом, добавляет эксперт, индексация тарифов выступает необходимой мерой для обеспечения устойчивости работы компании и в стратегической перспективе необходима как для перевозчика, так и для бизнеса и логистики в целом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Сделано в Италии». Художественный сериал, серия 7 (16+)20:15Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Доверия к «чёрной пятнице» всё меньше. Самые востребованные товары на распродаже — одежда и бытовая техника-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 48 копеек, евро теряет 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика