ФАС РФ подготовила предложения по индексации грузовых железнодорожных тарифов на следующий год начиная с декабря

Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пишет finmarket.ru/news/6047250, дополнительная целевая надбавка для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с капремонтом ж/д инфраструктуры с 1 января 2023 г. по 30 ноября 2023 г. составит 1,05, а с 1 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. - 1,07. Надбавку на 2025 г. также предлагается установить в размере 1,07.

Также предусмотрено установление дополнительной целевой надбавки на обеспечение транспортной безопасности в размере 1,01 с 1 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. включительно, а также в размере 1,02 с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. включительно;

Помимо этого, проект приказа предусматривает «неприменение понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) при определении платы за экспортные перевозки угля каменного железнодорожным транспортом общего пользования до 31 декабря 2024 г. включительно», - отмечается в документе.

В конце сентября в прогнозе Минэкономразвития на 2024-2026 гг. сообщалось, что грузовые ж/д тарифы с 1 декабря 2023 г. могут быть проиндексированы на 10,75% (с учётом дополнительных целевых надбавок в 1% на обеспечение транспортной безопасности и 2% на капитальный ремонт инфраструктуры).

Как сообщалось, грузовые железнодорожные тарифы выросли в РФ с 1 января 2023 г. на 8%. Индексация грузовых тарифов на 2024 г. ожидалась с 1 января в размере 7,1%, а на 2025 г. - 4,6%.