ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе

Как отличить рекламу от другой информации в интернете? Что является рекламой, а что нет? Ответ на этот ключевой вопрос поможет предпринимателям не нарушить требования Закона о рекламе, связанные с учётом интернет-рекламы.

Вопросы контроля за соблюдением требований к рекламе в интернете разделены между ФАС России и Роскомнадзором.

Так, Роскомнадзор следит за передачей информации о рекламе в ЕРИР через операторов рекламных данных и наличием идентификатора (токена).

К полномочиям ФАС России в этой сфере относятся вопросы отнесения информации к рекламе, контроль за наличием пометки «реклама» и контроль за указанием сведений о рекламодателе.

ФАС России подготовил разъяснения, которые размещены на сайте: https://fas.gov.ru/pages/reklama_v_internete в разделе с инфографикой «Как отличить рекламу от другой информации в интернете», а также ответы на часто задаваемые вопросы.