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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.23 17:00

ФАС России презентовала анализ мониторинга и оценки конкуренции в системе госзаказа

Система позволяет анализировать конкурентную среду в каждом регионе по нескольким показателям.

По итогам проведенного анализа за 2022 год ФАС России определила двенадцать лучших регионов страны по уровню конкуренции в госзакупках. К ним относятся Ульяновская, Калининградская, Липецкая, Калужская, Новосибирская, Тамбовская, Челябинская области, г. Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Татарстан, Башкортостан и Коми. Об этом руководитель ФАС России Максим Шаскольский рассказал в рамках Всероссийской конференции по закупкам.

По мнению ведомства, система мониторинга позволит комплексно оценить состояние рынка государственных и муниципальных закупок, а также будет отражать результаты деятельности органов власти по развитию конкуренции в регионе. Кроме того, анализ конкуренции в сфере госзаказа улучшит обмен положительным опытом между регионами, поддержку и развитие лучших практик, а также поспособствует взаимодействию государства и бизнеса.

Максим Шаскольский также рассказал о проведенном ФАС России анализе данных ЕИС о среднем количестве заявок, поступающих на конкурентные процедуры. Особое внимание ведомство уделяет тем десяти регионам, где получен наименьший показатель.

В настоящее время ФАС России работает над дорожной картой мер, которые будут направлены на исправление ситуации с низким количеством заявок. Также проводится работа по изучению состояния конкуренции на отдельных рынках госзакупок в ряде регионов с низким уровнем количества заявок на закупку. Это позволит привлечь большее количество предпринимателей в госзаказ. Работа по оценке конкуренции на закупках в регионах будет продолжена не только через сравнение регионов относительно друг друга, но и в разрезе отдельных отраслей.

В то же время руководитель службы отметил, что актуальной проблемой стали участившиеся случаи предоставления участниками закупок документов, имеющих признаки фальсификации, что не только противоречит принципам добросовестной конкуренции, но и влечёт риски некачественного исполнения контракта.

Для таких недобросовестных участников рынка ФАС России считает необходимым установить ответственность как посредством включения таких участников в реестр недобросовестных поставщиков, так и введением штрафов в виде процента от начальной (максимальной) цены контракта.

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