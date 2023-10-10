ФАС возбудила дело на рынке арматуры

В октябре 2023 года группа компаний «Промсорт» (ранее - «Тулачермет-Сталь») увеличила цену на арматуру на 25%.

ФАС России ведет регулярный мониторинг цен на строительные материалы. Особое внимание ведомства направлено на компании, занимающие доминирующее положение. По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что группы компаний «Промсорт», «УК Новосталь-М», «Мечел» и «ЕВРАЗ» занимают доминирующее положение на рынке.

Проведенный ведомством мониторинг цен показал, что с августа по октябрь 2023 года рост цен на арматуру составил 25%. А на рынках иных видов металлопродукции ведомство зафиксировало изменение цен в пределах 5%. При этом стоимость основного сырья для производства арматуры – лома чёрных металлов и железорудного сырья оставалась стабильной на протяжении августа-сентября 2023 года и не способствовала росту цен на арматуру.

Также в антимонопольную службу поступила информация от Минпромторга России и Минстроя России о резком росте цен на арматуру. По их данным, группа компаний «Промсорт» с 1 октября 2023 года повысила цену на внутреннем рынке на 20-25%. Указанные сведения подтвердили результаты мониторинга ФАС России.

С учётом изложенного, установленная группой компаний «Промсорт» (в неё входят ООО «Промсорт», ООО «Промсорт-Тула», ООО «Промсорт-Калуга», АО «НЛМК-Урал») цена на арматуру превышает превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли.

Ведомство возбудило в отношении группы компаний дело о нарушении антимонопольного законодательства*. В ходе его рассмотрения ФАС России проведёт детальный анализ причин изменения цены на арматуру, в том числе анализ издержек производства и реализации товара.

Отметим, что до настоящего момента информация, появившаяся в открытых источниках о снижении цен на арматуру со стороны ООО «Промсорт», в ФАС России не поступала.

В случае установления вины организациям грозит оборотный штраф в соответствии КоАП РФ.

Служба продолжит экономический анализ ситуации на рынке арматуры. Доминирующим на рынке компаниям направлены запросы об обоснованности установленных цен. При выявлении признаков злоупотребления рыночной властью с их стороны также будет рассмотрен вопрос возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства.*

* - по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.