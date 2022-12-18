Фасад и внутренние помещения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой приобрели новый облик

Благодаря поддержке регионального правительства и Министерства культуры преобразились фасад учреждения и внутренние помещения. Теперь здание главной детской библиотеки Кольского полуострова украшают декоративная подсветка и оригинальные светящиеся композиции, а деревья на Аллее писателей – яркие гирлянды.

Модернизация завершилась и во внутренних помещениях библиотеки: преобразились отдел детского чтения, зал психологической поддержки читателей, а также зал необыкновенных книг и творчества. Теперь эти популярные пространства стали не только красивыми, но и более функциональными и комфортными. Как сообщает vk.com/murmanculture, юные северяне смогут знакомиться здесь с новинками литературы, классическими произведениями детских писателей, общаться со сверстниками, играть и заниматься творчеством.

Отметим, что в этом году в нашем регионе была проведена масштабная работа по модернизации учреждений культуры. При этом внимание уделяется не только крупным заполярным городам. Например, в 2022 году впервые за длительное время проводится модернизация учреждений культуры в Каневке, Краснощелье, Туманном, Лувеньге, Ревде, Кашкаранцах и других дальних уголках Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264015%2Fwall-139605315_21094