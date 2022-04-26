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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.22 14:00

Фасад школы в Кандалакше отремонтируют после сигналов северян в социальных сетях

На минувшей неделе специалистами Центра управления регионом Мурманской области было зафиксировано 1104 сообщений о проблемах граждан. Отработано за отчетный период – 696 обращений. Сообщения поступали в социальных сетях и на портал «Наш Север». Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте блок вопросов уборки дворовых и общественных пространств, подтопления территорий, и благоустройства, в целом, далее идут блоки «Дороги», «ЖКХ», «Обращения по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса» и «Мусор/Свалки/ТКО».

Большинство жалоб на уборку дворов поступило из Мурманска и ЗАТО г.Североморск. Часть из них отработана ответственными в муниципалитетах.

«Зафиксированы сообщения о некачественно произведенном ремонте фасада школы №2 в Кандалакше. По информации администрации Кандалакшского района, вопрос находится на гарантийной отработке, исправление недостатков планируется в этом году. Обязались выполнить в летний период 2022 года», – рассказал Алексей Медведев.

Также из Кандалакши поступил сигнал, что после зимнего периода на недавно благоустроенной набережной возле реки Нива провалилась тротуарная плитка в нескольких местах. Глава администрации Кандалакшского района пообещал, что на этой неделе подрядчик устранит проблемы на объекте.

«Прошу министра градостроительства и благоустройства взять на личный контроль исправление ситуации с ливневой канализацией на набережной в Кандалакше и отправить туда специалистов. За устранением проблемы с фасадом школы прошу проследить контрольное управление», – сказал губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Дороги» большинство сообщений касалось ям и выбоин на дорогах.

Наибольшее число сигналов по теме «ЖКХ» касались ненадлежащего содержания и эксплуатации домов.

В блоке «Обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса» жители интересуются необходимостью наличия и получения QR-кода переболевшего и записи на вакцинацию и ревакцинацию.

В блоке «Мусор/Свалки/ТКО» северяне в основном сообщали о мусоре вокруг контейнеров, который вскрывается с таянием снега, сообщает ЦУР Мурманской области.

 

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=Rd66SHtH8Po

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