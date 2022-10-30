Федерация фристайла России проводит объединенный спортивный сбор в Кировске

Около 50 сильнейших спортсменов страны тренируются в Кировске на различных спортивных площадках. В том числе и в залах Кировской спортивной школы олимпийского резерва.

Кольское Заполярье встретило основной состав сборной России по фристайлу в дисциплине могул: это Выиктория Лазаренко, Наталья Ербягина, Никита Новицкий, Никита Андреев, Алексей Лыжин, Семен Шимбуев. Атлетов сопровождают старший тренер Николай Шимбуев, тренеры по лыжной подготовке Андрей Волков и Сергей Лазаренко, тренер по акробатической подготовке Дмитрий Марущак, а также научное сопровождение – Иван Илюхин и специалист по строительству трасс для фристайла мирового уровня Сергей Иванов.

Неделей позже к команде присоединился резервный состав сборной России под руководством главного тренера Ирины Прусовой. В этот же период тренировочный сбор пройдёт у четырёх региональных команд из Томска, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Определили реперные точки постройки трассы. Комплекс готов принять соревнования. Работы будут вестись по плану, который составлен нами. Начнем с оснежения, которое уже запущено, идет подготовка склонов. Протестировать качество трасс сможет сборная России в дисциплинах «могул» и «парный могул», которая находится в данный момент на тренировочном мероприятии», – отметил Сергей Иванов в рамках инспекционного визита на склоны Кировска.

Как сообщает региональное Министерство спорта, первый этап Кубка России по горнолыжному спорту нового сезона 2022/2023 будет проведён в Кировске с 21 по 26 ноября, второй этап состоится в Полярных Зорях с 28 ноября по 3 декабря. Всего будет 12 этапов в различных местах страны.

Фото: https://gov-murman.ru