Федерация спортивной борьбы Мурманской области подвела итоги сезона

В мероприятии, которое состоялось в Легкоатлетическом манеже Мурманска 1 июня, приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова.

— Это вид спорта, который воспитывает у ребят целеустремленность, настойчивость, волевые качества, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Всегда с интересом присутствую на соревнованиях и болею за наших спортсменов. Считаю важным, чтобы спортивной борьбой могли заниматься жители как можно большего числа населенных пунктов области.

Слова благодарности общественной организации, которая активно развивает спортивную борьбу, высказала и Лариса Круглова:

— Ребята отстаивают честь Мурманской области как на всероссийском, так и на международном уровнях. Мы гордимся нашими спортсменами, их достижениями!

Депутаты высказали слова признательности тренерам, родителям и спортсменам, пожелали им новых побед и вручили награды.