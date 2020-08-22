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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.20 09:00

Федеральная лаборатория проверит качество уложенного по дорожному нацпроекту асфальта

На объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подведомственное учреждение Министерства транспорта Российской Федерации ФАУ «РОСДОРНИИ» проводит мониторинг качества дорожных работ по всей стране. Сегодня федеральные эксперты совместно с технадзором регионального заказчика провели отбор проб асфальтобетонного покрытия отремонтированной трассы «Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла». 

«Аудит качества проводится на всех этапах дорожных работ, внимание уделяется соблюдению требований безопасности при организации работ, состоянию асфальтобетонных заводов, качеству исходных материалов, соблюдению заявленной технологии, организации строительного контроля, и многому другому, – рассказал начальник управления мониторинга качества дорожных работ ФАУ «РОСДОРНИИ» Евгений Макаров. – Для нас важно своевременно донести информацию о качестве работ до заказчиков и подрядчиков. Это позволит вовремя устранить неточности в случае их выявления, а также воспользоваться рекомендациями при работах на других объектах. Сегодня то, что мы увидели, нас вполне удовлетворяет, более детально качество «вырубок» проверим в нашей лаборатории в Москве».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, пятикилометровый участок трассы «Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» был приведён в порядок этим летом в рамках дорожного нацпроекта. Здесь подрядчик провёл работы по расчистке полосы отвода и кюветов, укреплению обочин грунтощебнем, укладке нижнего и верхнего слоя асфальта и нанес разметку. 

«На нашем уровне постоянный контроль за ходом производства работ на объектах нацпроекта осуществляется специалистами службы заказчика, а также приезжают с проверками и наши кураторы – Упрдор «Кола», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – Претензий к данному объекту у нас нет, надеемся, что и результаты наших федеральных коллег покажут высокое качество проведенной работы в регионе».

Представители ФАУ РОСДОРНИИ сообщили, что итоговый результат будет представлен региональным властям уже в сентябре.

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