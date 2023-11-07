Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в преддверии 15-летия со дня основания: что изменилось в сфере геодезии, картографии и пространственных данных на территории Мурманской области

25 декабря 2023 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии отметит 15-летие со дня основания. В преддверии юбилейной даты руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко рассказала, какие результаты достигнуты ведомством за 15 лет работы в сфере геодезии, картографии и пространственных данных на территории нашего региона:

- Актуальные и качественные пространственные данные сегодня позволяют решать жизненно важные для государства задачи, имеют высокий потенциал для развития экономики и улучшения инвестиционного климата, служат основой цифровизации. Поэтому наращивание темпов развития сферы геодезии и картографии в соответствии с потребностями страны в современных сложных условиях является одним из основополагающих направлений деятельности Росреестра.

За 15 лет в этом направлении ведомством проведена масштабная работа, в том числе на территории Кольского Заполярья. Развита высокоточная геодезическая сеть, включающая в себя 5 пунктов, расположенных по периметру региона недалеко от Алакуртти, Кузомени, Виртаниеми, в Островном и на острове Сосновец. Заложено 2 пункта федеральной астрономо-геодезической сети в Мурманске и Ревде, 6 пунктов государственной гравиметрической сети.

Развита спутниковая геодезическая сеть 1 класса, включающая в себя 33 пункта вдоль государственной границы РФ с Норвегией и Финляндией и федеральной трассы «Кола». В 2022 году на восточном побережье Кольского полуострова от Кузомени до Островного развит новый фрагмент этой сети, включающий в себя еще 25 пунктов.

Создана федеральная сеть спутниковых геодезических станций, функционирует аппаратно-программный комплекс, содержащий сведения о 13 геодезических станциях, расположенных в Мурманской области.

Региональным Росреестром обследовано более 1000 из 4339 ранее заложенных пунктов государственной геодезической сети, порядка 350 из 1643 пунктов государственной нивелирной сети 1- 2 класса.

Установлены охранные зоны для всех 4339 пунктов государственной геодезической сети, реализуется глобальная работа по определению координат государственной высотной основы и установлению охранных зон пунктов нивелирной сети. Установленные зоны доступны на публичной кадастровой карте.

Отрегулировано применение установленных названий географических объектов в документах, на дорожных знаках, в общедоступных картографических источниках.

В рамках картографического обеспечения созданы цифровые топографические карты масштаба 1:100 000, 1:50000 на территорию области, 1:25000 - на обжитые и экономически развитые территории региона с высокой плотностью населения (район Мурманска и Колы), цифровые планы 16 городов масштаба 1:10000, открытые цифровые навигационные карты и планы.

Созданы и функционируют единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) на всю территорию Российской Федерации и федеральный портал пространственных данных.

В рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Российской академией наук разработан и издан Национальный атлас Арктики.

Завершены работы по созданию административных карт территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан и автомобильных дорог для транзитного проезда иностранцев через эти территории.

За 15 лет мурманский Росреестр выдал более 40 лицензий на осуществление геодезической и картографической деятельности. Сегодня в Мурманской области 19 лицензиатов работают в сфере геодезии и картографии. Начиная с 2021 года лицензирование геодезической и картографической деятельности приведено к «реестровой модели», государственная услуга выведена на «Госуслуги», значительно сокращены сроки лицензирования и перечень необходимых документов.

Для снижения административной нагрузки на бизнес плановый контроль заменен профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение нарушений исполнителями работ.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, новым этапом развития отрасли геодезии и картографии в Российской Федерации стала реализация с 2022 года госпрограммы «Национальная система пространственных данных» и запуск в опытную эксплуатацию единой цифровой платформы. Мурманская область не вошла в четверку пилотных регионов, но в настоящее время активно проводит подготовительные мероприятия к подключению.

В заключение Анна Бойко отметила, что никакие достижения невозможны без грамотных и профессиональных кадров. Росреестром совместно с Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) для подготовки квалифицированных специалистов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных с учетом новых вызовов и задач по развитию стратегической для государства отрасли создан образовательный консорциум вузов. В настоящее время 33 специалиста регионального Росреестра повышают свою квалификацию в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457241113%2Falbum-198733529_00%2Frev