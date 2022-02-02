Федеральную трассу «Кола» в Карелии расширят до четырёх полос на аварийных участках

Расширение федеральной трассы Р-21 «Кола» до четырёх полос на участках в районе Петрозаводска и на территории Кондопожского района проведут в период до 2031 года. Дорожное строительство предусмотрено для снижения аварийности в местах, где часто фиксируют ДТП.

Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», значительное количество тяжких ДТП регистрируется на 100-километровом участке с 381 по 481 км автодороги «Кола». Сегодня это наиболее загруженная транспортная артерия, соединяющая две крупнейшие городские агломерации - Петрозаводскую и Кондопожскую. …В период с 2022 по 2031 год до четырех полос расширят участки автодороги Р-21 «Кола» с 381 по 406 км, с 422 по 436 км и с 461 по 481 км. Некоторые из них капитально отремонтируют, часть реконструируют.

На сегодня единственный четырёхполосный участок трассы Р-21 - это подъезд к Петрозаводску. Все перечисленные дороги оборудуют разделительными барьерами, чтобы исключить лобовые столкновения транспорта. «Росавтодор» также планирует построить объездную дорогу с 406 по 422 км трассы «Колы», чтобы избежать транзита транспорта мимо деревни Половины и посёлка Вилги Прионежского района Карелии. Проектная документация на эти работы уже готова.

Дорожное ведомство направило предложение по строительству 17-километровой дороги под Петрозаводском, которая соединит два подъезда к столице республики - с трассы «Кола» и подъезд с южной стороны, который входит в состав другой федеральной трассы А-215. Это даст возможность для максимально безопасного и скоростного объезда города. Реализация проекта запланирована на период с 2029 по 2035 годы.