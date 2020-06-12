Федеральную трассу Р-21 «Кола» (км 1378 - км 1381) временно закроют

Как сообщает «Мурманскавтодор», ЗАО «ВАД» продолжает работы по реконструкции участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» (км 1378 – км 1381). Дорожникам приходится порой идти на временное закрытие проезда, так было в прошлые годы во время проведения взрывных работ. И вот настаёт очередной период временных неудобств для водителей, к которому следует подготовиться заранее, чтобы никуда не опоздать, успеть в аэропорт, на станцию Выходной или проехать с юга в областной центр.

С 8.00 25 июня по 10 июля включительно, в связи с производством работ по устройству асфальтобетонного покрытия на объекте реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» (км 1378 - км 1381) будет полностью закрыт проезд для всех видов транспорта по указанному участку федеральной трассы.

В качестве объезда участка производства работ придётся использовать автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Кола – Зверосовхоз (других вариантов нет).

«Мурманскавтодор» обращает внимание водителей на то, что на пересечении автомобильной дороги Кола – Зверосовхоз и подъезда к аэропорту «Мурманск» в период с 8.00 25 июня по 10 июля включительно будет изменено направление главной дороги. В указанный период транспортным средствам, двигающимся по автомобильной дороге Кола – Зверосовхоз на пересечении с автомобильной дорогой - подъезд к аэропорту «Мурманск» будет предоставлено право преимущественного проезда в соответствии с установленными временными дорожными знаками.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать Правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.