Федеральные дорожники и представители экстренных служб на практике отработают алгоритм совместных действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Заполярье

17 сентября в Мурманске стартовали масштабные совместные учения работников Федерального дорожного агентства, сотрудников УМЧС, полиции, специалистов медицины катастроф, региональных и муниципальных оперативных служб по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения транспорта по автомобильным дорогам в условиях чрезвычайной ситуации.

«Уважаемые участники учений, рада приветствовать вас в нашем регионе и выражаю благодарность руководству Федерального дорожного агентства за инициативу проведения учений на территории Мурманской области. Задачей мероприятия является выработка навыков межведомственного взаимодействия и распространение полученного опыта с целью спасения жизней людей, попавших в ДТП. Реальные чрезвычайные обстоятельства требуют незамедлительной реакции, регулярные тренировки помогают быстро мобилизоваться и эффективно координировать усилия. Уверена, что все участники учений продемонстрируют хорошие практические навыки по ликвидации ЧС, а также слаженность совместных действий», - поприветствовала участников Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, во время практической части учений, которая состоится 18 сентября, представители служб экстренного реагирования продемонстрируют степень готовности к слаженной работе по минимизации последствий серьёзного дорожно-транспортного происшествия с большим количеством пострадавших в сложных погодных условиях Заполярья.

В ходе мероприятия будет использована специализированная техника спасательных и медицинских подразделений, а также дорожная техника, используемая при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

