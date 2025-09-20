Федеральные дорожники и сотрудники экстренных служб обменялись опытом по ликвидации ЧС в Заполярье

Масштабные учения с участием работников Федерального дорожного агентства, сотрудников УМЧС, полиции, специалистов медицины катастроф, региональных и муниципальных оперативных служб прошли на 13-м км автодороги Р-21 «Кола» на подъезде к Североморску.

По легенде учений, экстренная помощь специалистов потребовалась после столкновения туристического автобуса и грузового автомобиля, перевозившего топливо, на участке автодороги, перекрытом из-за сильного снега и шквалистого ветра. Слаженные действия участников спасательной операции позволили оперативно ликвидировать риски возгорания топлива, деблокировать и эвакуировать потерпевших, оказать нуждающимся экстренную помощь.

Формат учений также включал теоретическую дискуссионную часть, в ходе которой выступили заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, заместитель начальника Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России Дмитрий Кулешов, работники гидрометеорологической службы и научных учреждений, а также делегаты от подведомственных учреждений Росавтодора. Спикеры поделились опытом, наработанным при ликвидации чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера, террористических актов.

По итогам учений совместную работу дорожников и оперативных служб высоко оценили все участники мероприятия.

Как отметил руководитель Ситуационного центра Федерального дорожного агентства Сергей Николов, учения прошли максимально приближенно к реальному формату развития событий. «Замечаний, которые могли бы повлиять на исход учений, нет. Личный состав получил и укрепил навыки работы в условиях чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия», – подчеркнул Сергей Николов.

«Хочу отдельно поблагодарить наших коллег из центрального аппарата и регионального Управления МЧС России, Госавтоинспекции, Центра медицины катастроф, работников станции скорой медицинской помощи, научных учреждений, представителей исполнительной власти Мурманской области за помощь, оказанную при организации и проведении учений, а также за то – и это показывает практика – что они всегда готовы прийти на помощь в решении задач по ликвидации любых чрезвычайных ситуаций», – прокомментировал начальник ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

Важно подчеркнуть, что подобные мероприятия по отработке слаженности действий дорожников и представителей служб экстренного реагирования – одно из ключевых направлений работы выступившего организатором учений Ситуационного центра Росавтодора и подведомственных Федеральному дорожному агентству учреждений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553644/#&gid=1&pid=3