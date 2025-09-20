ДОСТАВКА ИЗ КИТАЯ ПОД КЛЮЧ: КАК РАБОТАЕТ УСЛУГА И КОМУ ОНА ВЫГОДНАСтарейший город региона – Кола – встретил 460-летие
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.09.25 12:00

Федеральные дорожники и сотрудники экстренных служб обменялись опытом по ликвидации ЧС в Заполярье

Масштабные учения с участием работников Федерального дорожного агентства, сотрудников УМЧС, полиции, специалистов медицины катастроф, региональных и муниципальных оперативных служб прошли на 13-м км автодороги Р-21 «Кола» на подъезде к Североморску.

По легенде учений, экстренная помощь специалистов потребовалась после столкновения туристического автобуса и грузового автомобиля, перевозившего топливо, на участке автодороги, перекрытом из-за сильного снега и шквалистого ветра. Слаженные действия участников спасательной операции позволили оперативно ликвидировать риски возгорания топлива, деблокировать и эвакуировать потерпевших, оказать нуждающимся экстренную помощь.

Формат учений также включал теоретическую дискуссионную часть, в ходе которой выступили заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, заместитель начальника Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России Дмитрий Кулешов, работники гидрометеорологической службы и научных учреждений, а также делегаты от подведомственных учреждений Росавтодора. Спикеры поделились опытом, наработанным при ликвидации чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера, террористических актов.

По итогам учений совместную работу дорожников и оперативных служб высоко оценили все участники мероприятия.

Как отметил руководитель Ситуационного центра Федерального дорожного агентства Сергей Николов, учения прошли максимально приближенно к реальному формату развития событий. «Замечаний, которые могли бы повлиять на исход учений, нет. Личный состав получил и укрепил навыки работы в условиях чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия», – подчеркнул Сергей Николов.

«Хочу отдельно поблагодарить наших коллег из центрального аппарата и регионального Управления МЧС России, Госавтоинспекции, Центра медицины катастроф, работников станции скорой медицинской помощи, научных учреждений, представителей исполнительной власти Мурманской области за помощь, оказанную при организации и проведении учений, а также за то – и это показывает практика – что они всегда готовы прийти на помощь в решении задач по ликвидации любых чрезвычайных ситуаций», – прокомментировал начальник ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

Важно подчеркнуть, что подобные мероприятия по отработке слаженности действий дорожников и представителей служб экстренного реагирования – одно из ключевых направлений работы выступившего организатором учений Ситуационного центра Росавтодора и подведомственных Федеральному дорожному агентству учреждений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553644/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:30«Морские истории». Полнометражный мультфильм (6+)15:55«Новая жизнь». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ выпустил рекомендации для сокращения риска вовлечения подростков в операции по отмыванию доходов и дропперство-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро снижается на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»