Федеральные налоги, полученные в результате реализации инвестиционных проектов в АЗРФ, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры Мурманской области

Улучшение инвестиционного климата региона почувствует каждый северянин. Половина федеральных налогов, полученных в результате реализации новых инвестпроектов в Арктической зоне будет направлена на развитие социальной инфраструктуры. Это решение озвучил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на Дне Арктического инвестора, который сегодня состоялся в Мурманске.

«Сейчас ведётся разработка этого механизма. Мы рассчитываем, что у Арктической зоны появится свой стабильный системный источник финансирования социального развития, который будет помогать подтягивать к высоким темпам развития экономики, подтягивать и темпы развития социальной сферы. Сейчас механизм в стадии разработки, мы планируем запустить его уже в следующем году», – отметил Александр Крутиков.

День Арктического инвестора был организован по инициативе Мурманской области. Цель мероприятия – рассказать представителям бизнеса о мерах государственной поддержки, которыми могут воспользоваться резиденты Арктической зоны. На данный момент от региона уже зарегистрировано 24 потенциальных заявителя на статус резидента АЗРФ, две заявки одобрены, Мурманская область в числе лидеров по стране.

«Конечно, помимо льгот по налогам, льгот по социальным взносам, принципиально важно наличие земли и энергичности. Мы сейчас с минобороны в соответствии с договоренностью, с поручениями вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, приступили к инвентаризации всех земель, которые есть для того, чтобы дополнительно земли запустить в гражданский оборот. Отдельная задача – это энергомощность. Каждый проект требует, безусловно, электроработу. И по этому вопросу мы работаем с коллегами из «Россетей». Суть такая, чтобы приходящий к нам инвестор имел простую понятную опцию подключиться, получить земельный участок, вложить деньги, создать новые рабочие места, новое производство», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам Андрея Чибиса, сформирован список проектов, которые будут реализованы в Мурманской области в ближайшие 10 лет. Объём частных вложений – 400 миллиардов рублей.

Губернатор также отметил, что День арктического инвестора в Мурманской области планируется проводить на постоянной основе, чтобы помочь инвесторам в решении их проблем и отладить механизмы применения льгот и преференций. Трансляция мероприятия в режиме онлайн была организована в социальных сетях. Пользователи смогли задать вопросы в комментариях и получить обратную связь.