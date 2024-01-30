Федеральные театральные эксперты посетили Мурманский областной драматический театр

В течение нескольких дней с заполярными актёрами и художественным руководителем театра Николаем Гадомским работали представители Российского института театрального искусства — ГИТИС. Мероприятия проводятся в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, мастер-классы по сценическому движению и сценической речи для заполярных актёров провели преподаватели Айдар Закиров и Татьяна Васильева. Для актёров участие в таких мероприятиях несёт огромную ценность. Они имеют возможность изучить новые техники и приёмы, освоить передовой опыт и расширить свой актерский арсенал. Это помогает им развивать свои профессиональные навыки и стать ещё лучше в своей работе.

Экспертную оценку ведущим спектаклям репертуара театра дал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, кандидат филологических наук и театральный критик провёл профессиональные разборы остановок для артистов и художественного руководителя театра, а также встретился с министром культуры Мурманской области Ольгой Обуховой.

Как сообщает vk.com/murmanculture, глава профильного ведомства обсудила с ректором ГИТИСа перспективы развития сотрудничества и создания условий для дальнейшего повышения квалификации и мастерства региональных театралов с привлечением ведущих преподавателей лучших театральных вузов страны.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271644%2Fwall-139605315_25626