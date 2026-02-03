Работодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации регионаОткрыт приём заявок на фестиваль молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение»
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.26 11:30

Федеральный эксперимент по расширению доступности СПО охватит около 8 тысяч девятиклассников Мурманской области

Около 8 тысяч выпускников 9 классов Мурманской области смогут принять участие в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Мурманская область вошла в число 12 субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте, направленном на формирование гибких образовательных маршрутов для школьников и подготовку востребованных кадров для экономики региона. Проект был запущен в 2025 году в трёх регионах страны и поэтапно масштабирован.

«Эксперимент предусматривает изменение порядка государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов, планирующих продолжить обучение в колледжах. Для получения аттестата им необходимо сдать основной государственный экзамен только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Нововведение распространяется исключительно на тех школьников, которые после 9 класса выбирают программы среднего профессионального образования. Для учащихся, которые готовы продолжить обучение в 10 классе, порядок ГИА остаётся прежним – четыре экзамена. Определиться с выбором экзаменов девятиклассникам необходимо до 2 марта», – пояснила глава ведомства.

Министр обратила внимание, что участие региона в эксперименте обусловлено активным развитием Арктической зоны и устойчивой потребностью экономики в квалифицированных специалистах. Подготовка кадров ориентирована на ТОП-20 приоритетных направлений, определённых губернаторским планом «На Севере – жить!», с учётом реальных запросов рынка труда и работодателей.

Среднее профессиональное образование в Мурманской области стабильно развивается. За последние десять лет численность студентов колледжей увеличилась почти на 30% – с 14 до 18 тысяч человек. В рамках реализации национальных проектов и губернаторского плана «На Севере – жить!» обновлена материально-техническая база учреждений СПО, созданы современные лаборатории и мастерские, выстроены устойчивые партнёрские отношения с ведущими предприятиями региона. Достижения Мурманской области получили высокую оценку на федеральном уровне: регион входит в пятёрку лидеров по реализации проекта «Профессионалитет», а каждый второй колледж включён в ТОП-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников.

Диана Кузнецова сообщила, что приёмная кампания по программам среднего профессионального образования стартует не позднее 20 июня.

«В 2026 году 23 образовательные организации региона готовы принять более 8 тысяч первокурсников, в том числе на 4,5 тысячи бюджетных мест. Зачисление осуществляется на конкурсной основе с учётом среднего балла аттестата. Участники эксперимента получают преимущественное право при зачислении на программы, не требующие вступительных испытаний, за исключением медицинских, педагогических, творческих и спортивных специальностей. Также сохраняется первоочередное право на зачисление участников специальной военной операции и их детей», – сказала министр, отметив, что для выпускников, изменивших образовательные планы после получения результатов экзаменов, предусмотрена возможность досдачи предметов по выбору в дополнительный период в сентябре. Независимо от количества сданных экзаменов выпускники получают аттестаты установленного образца, при этом требования к качеству знаний и порядок проведения ГИА остаются неизменными.

В завершение глава ведомства напомнила, что в регионе работают «горячие линии» по вопросам государственной итоговой аттестации и приёмной кампании в колледжи. Консультации в можно получить по телефону 8 (8152) 48-67-01, доб. 1716 (ГИА) и доб. 1742 (приём в колледжи). 

Полная и актуальная информация размещена на официальном сайте министерства в разделе «ГИА», а также в специальном разделе, посвящённом проведению эксперимента. Ознакомиться с перечнем колледжей Мурманской области и новостями приёмной кампании можно по ссылке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561553/#&gid=1&pid=1

-

-

