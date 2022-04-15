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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.22 15:00

Федеральный ФОМС выделил средства на покупку медикаментов и расходных материалов для медицинских организаций Мурманской области авансом

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выделил средства  на покупку медикаментов и расходных материалов  для медицинских организаций Мурманской области авансом. Об этом на заседании комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой рассказал директор Территориального фонда ОМС региона Сергей Маган.

Он отметил, что опережающее авансирование было произведено для формирования необходимого запаса лекарственных препаратов в медорганизациях. На эти цели выделено порядка 1 миллиарда рублей. Исходя из заявок медорганизаций, в марте на оказание медицинской помощи им необходимо 792,5 миллиона рублей, оставшиеся денежные средства направлены на оплату медицинской деятельности в апреле.

Информация комитетом принята к сведению.

С докладом об оказании паллиативной помощи юным северянам перед депутатами выступил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. Он подчеркнул, что такая медпомощь в стационарных условиях осуществляется на базе Мурманской областной детской клинической больницы, где есть три врача-педиатра, имеющих специальную подготовку. В прошлом году в стационарных условиях помощь получили семь детей, амбулаторно наблюдались четыре ребёнка. Для обеспечения паллиативной помощи в 2021 году приобретено специальное оборудование. Кроме того, в прошлом году организована выездная патронажная бригада, в состав которой вошли врач-педиатор, врач-анестезиолог – реаниматолог, врач-невролог, врач-онколог, медицинская сестра. В настоящее время пациентов, нуждающихся в наркотических обезболивающих препаратах на амбулаторном этапе нет. В случае необходимости оказания психологической помощи родителям приглашаются специалисты Мурманского областного психоневрологического диспансера.

— Такая форма медицинской помощи как паллиативная в нашем регионе ещё только формируется. Сегодня мы видим существенные изменения в её организации и будем прилагать все усилия, чтобы развивать дальше, - резюмировала Лена Лукичева.

Информация комитетом принята к сведению с учетом рекомендаций в адрес регионального Минздрава.

 

 

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23631/

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Александр
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Матвей
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