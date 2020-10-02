Федеральный пресс-тур, посвященный реализации нацпроекта «Культура» в регионе, завершился открытием модельной библиотеки в Апатитах

Визитом в Апатиты завершился масштабный трехдневный пресс-тур для журналистов федеральных СМИ, посвященный реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области.

В Апатитах состоялось торжественное открытие первой в городе библиотеки нового поколения. Благодаря победе в конкурсе Министерства культуры РФ на создание модельных библиотек была модернизирована Центральная городская библиотека на улице Пушкина.

В рамках нацпроекта на средства федеральной субсидии и муниципального бюджета в библиотеке был сделан ремонт, полностью обновлены фасад здания и мебель, установлено интерактивное и 3D-оборудование, закуплено более трех тысяч новых книг, настольные игры, мобильный планетарий и очки виртуальной реальности. Учреждение превратилось в современное культурное и общественное пространство, интересное посетителям разных возрастов.

Ещё одним объектом, который посетили журналисты, стал виртуальный концертный зал в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова. В этом году Дворцу культуры исполняется 55 лет, и все эти годы он по праву является центром притяжения горожан. Создание ВКЗ во Дворце стало возможным после победы в конкурсе Минкультуры РФ, на эти цели была выделена федеральная субсидия в размере 5,6 млн рублей. Концертный зал оснащен профессиональным звуковым оборудованием, моторизованными экранами, цифровым пультом, видео-сервером, студийными мониторами, серверами для воспроизведения фонограмм видеоинженера, дистрибьюторами питания, комплектами микрофонов. Виртуальный зал торжественно открылся в сентябре 2019 года.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, пресс-тур длился три дня, за это время журналисты успели посетить виртуальный концертный зал и модельную библиотеку в Мончегорске, Кировскую детскую школу искусств, модельную библиотеку в Мурманске, а также побывали в Мурманском областном театре кукол – первом в России кукольном театре, капитально отремонтированном в рамках национального проекта «Культура».