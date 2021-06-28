Федеральный проект «Содействие занятости»: в 2021 году более тысячи северян смогут получить новую профессию или повысить квалификацию

Более 150 звонков поступило от жителей региона на «горячую линию» по вопросам профессионального обучения и дополнительного профобразования, организованную Министерством труда и социального развития Мурманской области.

24 июня северяне могли обратиться за консультацией в профильное ведомство и в центры занятости населения и узнать, по каким программам будет осуществляться профессиональное обучение во втором полугодии 2021 года; в каких случаях гражданин может быть направлен на обучение от службы занятости; какие категории безработных граждан имеют приоритетное право на обучение.

Специалисты, принимавшие звонки, также рассказали обратившимся о порядке и условиях обучения отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2021 году свыше тысячи жителей Мурманской области смогут бесплатно получить новую профессию и повысить квалификацию.

Такая возможность предоставлена гражданам, ищущим работу и обратившимся в органы службы занятости, включая безработных; гражданам в возрасте 50-ти лет и старше; гражданам предпенсионного возраста; женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком; женщинам, не состоящим в трудовых отношениях и имеющим детей дошкольного возраста.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, подать заявку для обучение по новым образовательным программам можно через портал «Работа в России» по ссылке.