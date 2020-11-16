Федеральный тренинг-курс по развитию женского предпринимательства пройдёт в Мурманской области

30 ноября в Мурманской области стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Желающие пройти бесплатное бизнес-обучение могут подать заявки до 23 ноября на сайте. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект.

В программе могут принять участие женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года. Жюри отберёт 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены на бизнес-обучение в Мурманск. Помимо бесплатного обучения все, чьи заявки будут отобраны, получат возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.

В течение пяти дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. В завершение обучающего курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс – реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.

«Мама-предприниматель» в Мурманской области проходит третий год – в прошлый раз победу одержала Наталья Ивахненко с проектом «Студия фитнеса «Малина» в городе Гаджиево».

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% – не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний.

Программа существует с 2013 года и в этом году пройдет более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом «Amway» - «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Мурманской области проект реализуется с 2018 года Центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке регионального Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, а также местного отделения Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».