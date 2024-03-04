Фёдор Архипов стал главным художником Мурманского областного драматического театра

Первый день весны в Мурманском областном драматическом театре начался с перемен. На должность главного художника назначен выпускник факультета сценографии ГИТИСа Фёдор Архипов.

Как сообщает vk.com/murmandrama, Фёдор - настоящий талант и профессионал с богатым опытом работы в крупных театрах России: Москва (Большой театр, «Геликон-опера»), Тамбов, Смоленск, Астрахань, Хабаровск, Петрозаводск и др.

Лауреат конкурса «ArtMasters» и «Геликон-опера» режиссёров и художников для участия в постановке оперы Дж. Пуччини «Богема».

Принимал участие в различных выставках.

Театр обрёл по-настоящему талантливого художника, способного привнести свежий взгляд и оригинальные идеи в сценические образы, считают в театре.

Познакомиться с талантом Фёдора Архипова мурманчане смогут уже 22 марта в 19.00 на премьере спектакля Николая Гадомского «Отель двух миров», где Федор выступает в качестве художника-постановщика.

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457250888%2Falbum-623014_00%2Frev