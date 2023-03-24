Фёдор Конюхов и Иван Меняйло начали свой трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре

Старт исторической экспедиции состоялся 24 марта в 5 часов 15 минут с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области. Чтобы установить сразу два мировых рекорда – на дальность и длительность полёта – пилоты пролетят около 60 часов и преодолеют расстояние 2500 тысяч км (действующий рекорд – 2360 км). Специально для этой исторической экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар «ФосАгро» с объёмом оболочки 12 тысяч кубометров – самый большой, созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

Путешественник, православный священник Фёдор Конюхов: «Задачи перед нами стоят амбициозные – побить сразу два мировых рекорда. Но уверен, что с поддержкой наших друзей из «ФосАгро» эта задача будет нам по силам. Свою экспедицию мы посвящаем движению «ДРОЗД –Детям России образование, здоровье и духовность», которое в этом году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, даёт им дорогу в жизнь. Ведь и сам этот полёт – идея одного их таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели. Решить любую задачу, самую сложную. Нужно просто верить в себя, в своих друзей, в свою страну, и всё получится, с Божьей помощью. А мечта превратится в результат, в большую победу!».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд – кажется, что для Фёдора Конюхова нет ничего невозможного. Но важнее всего, что все эти цели – не для галочки, а во имя науки. Настоящий научный патриотизм. Свой новый мировой рекорд Фёдор Филиппович планирует посвятить детям. Тем самым подавая пример молодёжи и вовлекая её в науку. Желаю пилотам Фёдору Конюхову и Ивану Меняйло попутного ветра и отличной погоды. Пусть цели экспедиции будут достигнуты. Вперёд, на рекорд!».

«Именитого путешественника, исследователя, во многом первопроходца Фёдора Конюхова многое связывает с Мурманской областью. Наш край не единожды становился точкой старта его смелых экспедиций и не раз встречал Фёдора Филипповича по завершении путешествий. Сегодня в Кировске состоялся еще один исторический старт! От имени главы региона и от всех северян желаю команде попутного ветра и удачного завершения экспедиции!», – обратилась заместитель губернатора Елена Дягилева к отважному экипажу воздушного шара.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников: «Многочисленные спортивные рекорды Фёдора Конюхова, в том числе вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, являются национальным достоянием. Они привлекают внимание всего мира к России, знакомят с её уникальным природным и человеческим потенциалом. Но что ещё более важно – задают молодёжи правильный жизненный ориентир, становятся настоящей путеводной звездой. Поэтому мы особенно благодарны Фёдору Филипповичу за то, что свой трансконтинентальный перелёт он посвятил 20-летнему юбилею «ДРОЗДа».

Вся страна будет следить в ближайшие дни за ходом экспедиции. И среди них – с особенным вниманием и волнением – более 50 тысяч юных «ДРОЗДят», ни секунды не сомневающихся в том, что у наших героев всё обязательно получится!».

Кировск был не случайно выбран Фёдором Конюховым и Иваном Меняйло стартовой площадкой экспедиции. Именно здесь «ДРОЗД», ныне всероссийское движение, был основан вице-президентом Российского Союза химиков, мастером спорта международного класса по дзюдо, заслуженным тренером России Андреем Григорьевичем Гурьевым.

Проект нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание, а также интеллектуальное развитие детей.

Накануне старта экспедиции воспитанники центра «ДРОЗД-Хибины», регионального оператора движения в Мурманской области, стали участниками торжественного открытия художественной выставки Фёдора Конюхова «Мой путь», а также встречи с путешественником. Юные «ДРОЗДята» из Кировска пришли проводить Фёдора Конюхова в рекордный перелёт. Ребята пожелали знаменитому путешественнику чистого неба и попутного ветра, преодоления всех трудностей и мягкой посадки.

В ходе всего полёта фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Фёдор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.



Фото: https://gov-murman.ru