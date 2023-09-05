Фёдору Александровичу Щербине присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска»

Сегодня состоялось 48-е заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестке было рассмотрено 10 вопросов. Началось заседание с рассмотрения предложения о присвоении звания «Почётный гражданин города-героя Мурманска» Фёдору Александровичу Щербине.

Кандидатура Фёдора Александровича Щербины к присвоению почётного звания представлена органом управления ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет».

Фёдор Александрович — доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, ветеран спорта. Более 35 лет работает преподавателем высшей школы. За годы научно-педагогической деятельности профессор выпустил тысячи студентов мурманских вузов и колледжей, которые стали тренерами, учителями физкультуры, управленцами, учеными.

Фёдор Александрович Щербина внес значительный вклад в спортивную славу Мурманска. На его счету множество достижений, в том числе и на мировой спортивной арене. Профессор является 33-кратным чемпионом России по прыжкам в длину и тройным прыжкам. Этим летом в возрасте 80 лет Федор Александрович установил рекорд России в тройном прыжке на чемпионате по лёгкой атлетике среди ветеранов в Чебоксарах, а также стал победителем в своей возрастной группе в прыжках в длину и в тройном прыжке на чемпионате Москвы среди ветеранов по лёгкой атлетике.

Единогласным решением депутатов Совета депутатов города Мурманска Фёдору Александровичу Щербине было присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25647&page=1