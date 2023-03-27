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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.23 13:30

Федпроект по круглогодичному судоходству на Севморпути находится на утверждении в правительстве РФ

«Росатом» разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути, документ находится на утверждении в правительстве РФ, сообщил в интервью РИА «Новости» замглавы Дирекции СМП атомной госкорпорации Максим Кулинко.

«Целевые показатели федерального проекта «Северного морского пути» должны быть достигнуты в 2024 году. Многие задают вопрос: что дальше? Госкорпорация «Росатом» планомерно движется, по поручению правительства, по продлению целевых показателей, контрольных точек, и бюджетированию до 2030 года», — сказал Кулинко.

Он напомнил, что ранее правительство РФ утвердило инициативу социально-экономического развития «Круглогодичный Севморпуть». «До 2030 года грузопоток по СМП должен возрасти до 150 миллионов тонн, увеличена портовая мощность, минимум 13 ледоколов должно обеспечивать круглогодичное судоходство на СМП, а также продлены и увеличены другие показатели», — добавил Максим Кулинко.

«Исходя из указанной инициативы дирекция СМП корпорации сформировала новый федеральный проект, который также будет называться «Круглогодичный Севморпуть», который прошёл согласования Минтранса, Минвостокразвития, Минэка и Минфина. Он находится сейчас на утверждении председателя правительства РФ», — сказал собеседник агентства.

По словам Кулинко, далее все мероприятия будут отражены в электронном бюджете, «где понятны все ответственные исполнители, контрольные точки и бюджет».

«Такой проектный подход позволит нам без остановок перейти в 2025-ом и последующие годы и системно развивать Северный морской путь, как стратегическую морскую транспортную коммуникацию России», — подчеркнул он.

Кулинко сообщил, что «Росатому» удалось значительно улучшить порядок прохода судов на Северном морском пути и снизить риски возникновения «пробок» во льдах.

«Мы уже видим большой положительный эффект», — подчеркнул он. Прежде всего, когда известно, сколько и какие суда подали заявки на разрешение пройти по Севморпути, куда и когда они будут идти, возможно планировать и расстановку ледокольного флота, и отслеживать, движутся ли суда так, как они заявили, пояснил Максим Кулинко. Это даёт возможность своевременно обеспечивать необходимый объём гидрометеорологической и ледовой информации, которая крайне важна для судовладельцев, добавил он.

По словам Кулинко, в «Росатоме» не слышали о каких-либо жалобах от судовладельцев.

«Более того, мы же немного усложнили разрешительную деятельность – теперь разрешение может быть не только выдано, но и приостановлено и даже отозвано. Пока таких примеров всего пять из 750 заявлений с момента внесения изменений в законодательство. Кстати, в каждом конкретном случае работники «ГлавСевморпути» находились в прямом контакте с судовладельцами, разъясняли, в чем проблема и только потом принимали юридически значимые действия», — отметил Кулинко.

«Росатом» просит, чтобы судовладельцы заблаговременно, уже за 120 дней до рейса, оповещали о своих планах, а за пять суток сообщали, что суда уже заходят, добавил собеседник агентства. «Это, в свою очередь, позволит нам оценить ледовую обстановку и предложить капитану оптимальные маршруты, спланировать необходимое ледокольное сопровождение», — пояснил Кулинко.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».

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