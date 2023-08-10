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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.23 08:45

Фестиваль «Африканда-фест. Кольские ремесла» замешен на любви к северу

24 сентября в посёлке Африканда пройдёт областной семейный фестиваль «Африканда-фест. Кольские ремесла». Это уже четвёртый фестиваль, который порадует жителей и гостей посёлка яркими выступлениями творческих коллективов и самобытными творениями народных мастеров городов Апатиты, Кандалакши, Колы, Мурманска, Полярных Зорь, посёлков Африканда, Умба, села Ловозеро.

Как пишет vk.com/murmanculture, в программе фестиваля: игра-экскурсия для детей и подростков «Африканда-квест»; шествие творческих делегаций по улицам посёлка «Дружба севера»; театрализованное представление «Таланты севера»; мастер-классы народных умельцев «Мастера севера»; дегустационная площадка «Вкус севера»; выставка музейных экспонатов «История севера»; выставка-ярмарка декоративных изделий «Богатство севера»; интерактивная площадка «Дети севера»; фотогалерея под открытым небом «Рисуем север»; семейный хоровод «Сияние севера».

Во время фестиваля каждый сможет найти себе занятие по душе и приятно провести время с семьёй, родными и друзьями.

Проект реализуется Детской школой искусств посёлка Африканда совместно с Культурным центром «Африканда-Арт» и Домом культуры посёлка Африканда при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области и администрации города Полярные Зори.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266786%2Falbum-139605315_00%2Frev

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