Фестиваль «Арктическая мозаика» был презентован на МАФ-2025

Фестиваль спорта, здоровья и силы «Арктическая мозаика» будет ежегодно проходить в разных регионах Арктической зоны России. Соглашение о сотрудничестве по развитию проекта было подписано на Международном арктическом форуме, который проходит в Мурманске 26–27 марта, между спортивной платформой Фонда «Росконгресс» и российской полярной станцией «Барнео», которая ежегодно возводится вблизи географической точки Северного полюса.

«Бескрайние просторы Севера и уникальная культура коренных народов во все времена привлекали путешественников. У компании «Барнео» накоплен значительный опыт, как показывать Арктику туристам и интересно рассказывать о регионе. Уверен, что проведение фестиваля «Арктическая мозаика» в разных регионах Севера России расширит туристической потенциал всей Арктической зоны», – подчеркнул генеральный директор компании «Барнео» Александр Красноперов.

Ежегодно на дрейфующей станции «Барнео» проводились различные спортивные мероприятия. В общей сложности более 2500 человек в разные годы принимали участие в арктическом марафоне и лыжных переходах. Среди путешественников-экстремалов была двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Мики Андо.

«Фестиваль «Арктическая мозаика» станет хорошим примером того, как спорт и туризм могут расширять возможности друг друга. Одна из задач проекта - интересно презентовать Арктику широкой аудитории, и качественная спортивная составляющая поможет сделать этот уникальный край ближе», – отметила руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда «Росконгресс» Дарья Силаева.

Первый фестиваль «Арктическая мозаика» запланирован на 2026 год. Одной из его особенностей для участников станет возможность попробовать разные способы передвижения до места проведения фестиваля: на вертолёте или снегоходе, лыжным маршрутом, в собачьих или оленьих упряжках.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит под девизом «На Севере – жить!». Организатор МАФ – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

Фото: https://forumarctica.ru/news/festival-%C2%ABarkticheskaja-mozaika%C2%BB-byl-prezentovan-na-maf-2025/