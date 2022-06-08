Фестиваль «Арктические берега» поддержат 15 парусников, а эмоционально «взорвёт» Мари Краймбрери

24 июня на Поморской набережной города Колы пройдёт фестиваль «Арктические берега», приуроченный ко Дню выпускника. Об этом 6 июня на оперативном совещании правительства Мурманской области доложила вице-губернатор Елена Дягилева.

Для выпускников 9-х и 11-х классов Мурманской области в этот праздничный день на набережной близ Кольского залива будет организована масштабная программа. С 18.00 будут работать сразу несколько 3D-фотозон, интерактивные площадки и школа диджеинга. Гости мероприятия смогут сделать свои символы фестиваля, белые кораблики, и, написав на них заветные желания, запустить их в бассейне на одной из площадок мероприятия.

Концепт фестиваля «Арктические берега» поддержат 15 парусников, которые будут находиться в течение всего мероприятия в акватории залива, а также тематическое оформление главной фестивальной сцены. На этой центральной площадке «Арктических берегов» 24 июня для выпускников Мурманской области будет организовано яркое интро-шоу.

«Мы не будем пока раскрывать все секреты фестиваля, но выпускников ждёт яркий, насыщенный эмоциями праздник!» – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершится фестиваль громким open air c участием приглашённых ведущих – яркой участницы шоу «Comedy Баттл» Жени Искандаровой и обладателя искромётного чувства юмора резидента «Comedy Club» Жени Синякова. Главным подарком для выпускников региона станет выступление популярной певицы – Мари Краймбрери.