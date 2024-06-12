Фестиваль авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни» состоялся в Полярных Зорях

Это уникальное мероприятие, которое объединяет талантливых школьников и представителей молодёжи со всей России и стран зарубежья. Люди с разными культурными и художественными фонами собрались в городе атомщиков, чтобы поделиться своими произведениями и вдохновить друг друга.

Как сообщает администрация муниципалитета, 10 июня на горнолыжном склоне «Салма» состоялся отборочный тур конкурсантов фестиваля. Участники с разных уголков мира демонстрировали свой талант и страсть к искусству перед жюри и зрителями. Невероятное мастерство и оригинальный подход к выступлениям впечатлил всех присутствующих.

«Совершенно уникальный фестиваль по своему колориту, по своей составляющей, потому что такие потрясающие люди встречали нас, а дети выступающие - замечательные, члены жюри такие классные, корпорация «Росатом» восхитительная. Счастье, просто счастье быть здесь - слушать, петь, разговаривать, обниматься. Пусть такое происходит каждый год, лучше каждый день, но так не бывает», - поделилась Наталья Кучер.

«Спасибо большое Максиму Олеговичу Пухову — главе города Полярные Зори, который нас встретил здесь и сегодня в своих словах он поделился, что два года назад было подписано соглашение между Полярными Зорями и Мецамором. И сегодня делегация Армении выступила блестяще со своим приветствием городу Полярные Зори. Дети великолепные, мы гордимся тем, что в нашей стране есть такие дети, которые любят Родину, которые любят и понимают, что такое честь, долг, дружба и ничего нет лучше и главнее понимания того, что будущее у нашей страны есть!», - отметила Наталья Шурочкова.

Фестиваль авторской музыки и поэзии стал не просто праздником искусства, но и местом, где зарождаются новые идеи, дружба и вдохновение для творческого роста каждого участника.

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/7681-v-gorode-polyarnye-zori-startoval-festival-avtorskoj-muzyki-i-poezii-u-235-novye-pesni