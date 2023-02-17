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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 08:45

Фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик» в Мурманске

С 17 по 19 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт традиционный детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик».

Как сообщает vk.com/murmanculture, «Маленький фонарщик» - это не просто фестиваль, а настоящая творческая мастерская для юных авторов и исполнителей, это возможность перенять опят у профессиональных мастеров и представить на суд жюри своё творчество. Главным подарком для участников и гостей в этом году станет выступление членов жюри.

Концерт состоится 17 февраля в 19.00. Своё творчество мурманчанам и гостям столицы Заполярья подарят: исполнитель, лауреат многих фестивалей, художественный руководитель площадки «Кольский бугорок» Грушинского фестиваля, преподаватель гитары и вокала Екатерина Божева (г. Москва); журналистка, поэтесса, член Союза литераторов России, лауреат фестивалей «Песня Булата», «Рамонский родник» и «Откровение», автор книг - Галина Семизарова (г. Рязань); исполнитель песен, участник клуба авторской песни «Пять углов», организатор, стоящий у истоков фестиваля «Маленький фонарщик» - Евгений Шишкин (г. Мурманск).

В этом году в оргкомитет поступили заявки на участие от начинающих бардов из городов Мурманск, Североморск, Гаджиево, Мончегорск, Оленегорск, сёл Тулома и Междуречье.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457271319%2Fwall-23902826_21370

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