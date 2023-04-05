Фестиваль детских талантов «Я – могу!»: 62 заявки из 8 муниципальных образований Мурманской области

8 апреля в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной фестиваль детских талантов «Я – могу!».

В этом году в адрес оргкомитета поступило 62 заявки из 8 муниципальных образований Мурманской области, в которых участники представили свои уникальные и неповторимые способности в следующих номинациях: «Творчество в радость!» – уникальные способности в любом жанре любительского творчества; «УникУм» – интеллектуальное и умственное достижение участника, навыки конструирования и моделирования; «Сверхспособность» – неповторимый и исключительный талант участника, не вошедший в другие номинации фестиваля.

Как пишет odkkirova.ru, в Гала-концерте зрители Дворца культуры увидят обладателя необычной техники рисования «Эбру», познакомятся с дипломантом высшей школы делового администрирования, узнают, что такое спидкубинг и увидят много неповторимых творческих номеров и ярких талантов участников конкурса, которые готовы заявить всем «Я - могу!».

Гости «Кировки» станут непосредственными участниками шоу, проверят свою интуицию и свои уникальные возможности.

Награждение дипломантов и лауреатов фестиваля состоится при поддержке «Самых талантливых взрослых» Мурманской области.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457272922%2Falbum-23902826_00%2Frev