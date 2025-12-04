Фестиваль документальных фильмов стартовал в Мурманске

Вчера в торжественной церемонии открытия Международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев» приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты Думы Алексей Гиляров, Артур Попов, сенаторы РФ Лариса Круглова и Елена Дягилева, и.о. министра внутренней политики Эвелина Макарова, участники специальной военной операции, военнослужащие Северного флота, военные корреспонденты, кинодокументалисты, волонтёры, представители общественных организаций.

- Фестиваль посвящён документальному отражению событий специальной военной операции, а также историй защитников Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах, - отметил Сергей Дубовой. – Сейчас, как и восемьдесят лет назад, в годы Великой Отечественной войны, - особенное время, историческую значимость которого ещё предстоит оценить. Мы все понимаем великую миссию России, роль каждого, кто отстаивает независимость страны, наше общее будущее. В представленных фильмах рассказывается о таких людях. Они проходят серьёзное крещение войной и знают цену человеческим страданиям, понимают, что такое воля к жизни, долг, верность присяге и честь. Очень важно, что фестиваль на Кольской земле начался в преддверии Дня волонтёра. С началом специальной военной операции многие из жителей Мурманской области поехали на Донбасс, чтобы помогать гражданскому населению там, на месте, рискуя своим здоровьем и жизнью. И не потому, что обязаны, а потому что по-другому не могут. Именно благодаря общей поддержке сегодня каждый живущий в России понимает «Мы вместе, мы не одни, и в этом наша сила»! Пусть фестиваль принесёт свои добрые плоды, поможет сохранить историческую правду и память о наших героях.

Мероприятия Международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев» будут проходить в Мурманске с 3 по 5 декабря. В программе – серия показов документальных фильмов с обсуждениями и панельные дискуссии.

Масштабный проект охватит 17 муниципалитетов региона, где на 40 площадках будут организованы бесплатные кинопоказы для более чем 3,5 тысячи зрителей. Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов. Это ленты региональных и федеральных телеканалов и независимых зарубежных авторов. В программу вошли картины, которые уже нашли отклик у миллионов зрителей: «Хулиган и опер в одном окопе» (18+), «300/200: как парни братьев домой возвращали» (18+), «Люди без мира» (18+).

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/440/t2becme1e23wzmnb4og33qvtc54pw9vd.JPG