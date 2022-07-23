Фестиваль «Гольфстрим» после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, возвращается к мурманчанам

Заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко совместно с представителями комитета по развитию городского хозяйства и комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска провели выездное совещание по организации спортивного фестиваля «Гольфстрим».

Традиционный фестиваль культуры и спорта «Гольфстрим» в этом году состоится 4 сентября в районе Кольского моста.

— После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, большой праздник снова возвращается в Мурманск, — отметила Людмила Левченко. — «Гольфстрим» не только спортивное, но и культурно-развлекательное мероприятие. В этом году при поддержке правительства Мурманской области мы планируем организовать одну из самых насыщенных программ. Сегодня мы обговорили организационные моменты, для того чтобы мурманчане и гости нашего города прекрасно и безопасно провели свое время на празднике.

Напомним, что фестиваль первый раз состоялся в 2006 году. В год 90-летия Мурманска впервые провели легкоатлетический забег «Мурманская Миля». Мероприятие горожанам понравилось, и его решили сделать традиционным. С каждым разом к забегу добавлялись различные соревнования и состязания. В 2016, в год 100-летия Мурманска, «Миля» превратилась в полноценный масштабный праздник культуры и спорта, а в 2019 году гостями и участниками мероприятия стали свыше 15000 человек.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23056&page=1