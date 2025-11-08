Фестиваль «Имандра» вошёл в топ-10 событийных мероприятий Северо-Запада в рамках премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Фестиваль северной культуры «Имандра» вошёл в топ-10 событийных мероприятий Северо-Западного федерального округа, составленный в рамках премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

В этом году в рамках ежегодной городской премии «Фонтанка.ру», направленной на выявление самых значимых компаний, предприятий и организаций Санкт-Петербурга, предусмотрена новая номинация — «Событие года в Серебряном ожерелье». Она объединяет события в культурной, туристической или общественной жизни Северо-Запада: фестивали, концерты, выставки, открытия и премьеры, которые стали ярким акцентом года и сделали регион еще более заметным на карте России. Номинантов определяла редакция «Фонтанки» совместно с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В число десяти финалистов номинации был включен фестиваль северной культуры Имандра – уникальный проект, уже ставший визитной карточкой Мончегорска и одним из знаковых мероприятий арктического региона России. Такое решение подтверждает высокий уровень интереса и признания культурных инициатив Мурманской области далеко за её пределами.

Победителей в каждой номинации определит открытое онлайн-голосование. Поддержать Мурманскую область можно на официальном портале премии «Фонтанка.ру». Процесс регистрации доступен через социальные сети «ВКонтакте», «Телеграм» или «Яндекс». Голосование продлится до 10 декабря.

Фото (Туристский информационный центр Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/556615/#&gid=1&pid=3