Фестиваль Индии в Мурманске расскажет о йоге, мантрах и Льве Толстом

X Фестиваль культуры Индии в Мурманске пройдёт 2-5 июня. Из-за эпидемиологической ситуации организаторы из Центра ведической культуры Мурманска решили пока отказаться от самой зрелищной и массовой его части – Праздника колесниц, или Джаганнатха Ратха-ятры, но зато предложили рекордно разнообразную и длительную программу других мероприятий.

Главной площадкой фестиваля станет Мурманская областная научная библиотека. Мероприятия фестиваля будут посвящены йоге, здоровому образу жизни, индийским кино, музыке и даже литературе. Так, 2 июня в 18.00 состоится лекция «Лев Толстой и Веды». 3 июня в это же время поклонников восточной музыки приглашает концерт с участием дуэта «Аутентика». 4 июня, также в 18.00, о секретах долголетия и счастья расскажут на лекции по аюрведе.

Главным днём станет 5 июня. В 13.00 всех желающих освоить секреты йоги приглашает студия «Намасте». В 16.00 состоится концерт студии индийского танца «Савитри». В 17.00 начнётся фестивальный концерт, а в 18.15 – демонстрация фильма «Мать Ганга».

Также в программе фестиваля выставки, дегустации индийской ведической кухни и многое другое.

Все мероприятия пройдут в Мурманской областной научной библиотеке.

Вход на все мероприятия свободный. Возрастные ограничения 5+

Информация в группе фестиваля https://vk.com/india_murmansk и на ресурсах научной библиотеки.