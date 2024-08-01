Фестиваль искусств «Табуретка» в эту субботу вновь пройдёт в Мончегорске

Сказочные и яркие сны станут главной темой традиционного фестиваля искусств «Табуретка», который ежегодно проходит в Мончегорске в последний месяц лета. В этом году город металлургов приглашает окунуться в атмосферу творчества 3 августа.

Основная программа мероприятий стартует в 11.00 в парке имени Бровцева, где установлен трехметровый арт-объект «Поэтическая табуретка», которому фестиваль и обязан своим названием. Гостей фестиваля ждут пленэр и мастер-класс по кузнечному мастерству, ярмарка местных промысловых мастеров и совместное исполнение песен под аккомпанемент профессиональных музыкантов, парад масок и литературные тренинги, а также множество других творческих активностей для северян всех возрастов. В 19.00 начнётся вечерняя программа фестиваля в Городском центре культуры: гостей ждёт творческая встреча с актрисой и стендап-комиком Еленой Борщёвой, а также премьера документального фильма «Что вам снится?», который станет итогом работы фестивальной школы документального кино под творческим руководством швейцарского режиссёра Антуана Каттина. Также на фестивале будет развёрнута ярмарка местных промысловых мастеров.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по традиции участие в мероприятии примут крупнейшие библиотеки Мурманской области. Так, специалисты областной детско-юношеской библиотеки познакомят гостей фестиваля с работами юных участников конкурса детской рукописной книги и предложат участникам сделать своими руками авторскую книжную закладку с индивидуальным дизайном или создать почтовую открытку. А областная научная библиотека подготовила для гостей фестиваля интерактивный литературный квест, викторину, паззл из фрагментов обложек книг мурманских авторов и книжную лавку изданий региональных авторов и книг об истории, природе и традициях народов Кольского края. Кроме того, на поэтической площадке «На Севере – стихи!» северян ждёт выступление мурманских поэтов – представителей ЛитО «Пристань посторонних», а артисты молодежного театрального объединения Центра современного искусства «СОПКИ.21А» дадут возможность гостям фестиваля насладиться повестью «Майская ночь, или Утопленница» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» в их исполнении.

Организаторами фестиваля искусств «Табуретка» выступают фонд «Живая классика», компания «Норникель» и администрация города Мончегорска.