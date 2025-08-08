Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
Мурманская область. Арктика (16+)08.08.25 08:45

Фестиваль-конкурс «Душевные песни в Заполярье!» ждёт талантливых северян

Гармонистов, баянистов и аккордеонистов с их командами ждут в Апатитах на Всероссийском музыкальном фестивале-конкурсе «Душевные песни в Заполярье!», который пройдёт 5 и 6 сентября.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в фестивале могут принять участие солисты (баянисты, аккордеонисты, гармонисты), коллективы баянистов (аккордеонистов и гармонистов) с песнями и музыкальными номерами. Возраст участников от 18 лет.

Организаторы творческого конкурса ждут от участников свободы творчества: народные мотивы в различных обработках, шоу-формат - музыкальный номер в сопровождении танцев, перформансов и мультимедиа материалов.

Победителя Фестиваля-конкурса «Душевные песни в Заполярье!» обещают солидные призы: главный — 100 000 рублей + участие в телевизионной программе Андрея Малахова.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку до 20 августа, отправив её на электронный адрес: sd@radiancecca.com (тема письма — «Конкурс»). Нужно приложить видеовизитку (до 3 минут) с исполнением конкурсного номера (прикрепить ссылкой на любой доступный в России видеохостинг или облачное хранилище), описание номера и контактные данные.

Конкурс будет проходить в три этапа. 1 тур — заочный отбор (до 20 августа). 2 тур — полуфинал в Апатитском городском Дворце культуры им. В.К. Егорова — 5 сентября. 3 тур — финал на площади города Апатиты — 6 сентября.  В составе жюри: Валерий Сёмин («Белый день»), Андрей Малахов и другие.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283888%2Fca5da371daebc12d28

