Фестиваль молодёжных субкультур, арт-бульвар, квесты и тематические выставки: праздничные мероприятия в честь дня основания Мурманской области охватят муниципалитеты региона

В честь празднования 83-й годовщины со дня образования Мурманской области в муниципальных образования региона пройдут культурные, спортивные и интеллектуальные мероприятия.

Большой праздничный концерт состоится 29 мая, в субботу, на площади Пять Углов Мурманска. В этот день на главной сцене Заполярья выступят творческие коллективы области, а специальными гостями вечера станут поп-группа «IOWA» и диджей Егор Решетников.

«28 мая в социальный сетях мы запускаем флешмоб, приуроченный ко дню образования Мурманской области. Напомню, что два года назад был запущен проект «На Севере – жить!». Поэтому принято решение объединить эти два информационных повода. Мы приглашаем северян присоединиться к акции и рассказать, что поменялось в их жизни за этот период», – рассказал на оперативном совещании министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев.

Как доложил глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов, во флотской столице с 24 по 29 мая пройдет ряд онлайн- и офлайн-мероприятий. В ближайшую субботу в городском парке пройдёт праздник «Сияй, мой Кольский край». В программе: торговая ярмарка, интерактивные площадки, театрализованный концерт, награждение победителей и лауреатов муниципального конкурса «Предприниматель года 2021».

В городском дворце культуры города Полярные Зори начала работу фотовыставка «Мурманская область в ретроспективе городов и поселков». 27 мая для детей и подростков будет организована интеллектуальная программа «Край морошковый». Школьники в игровой форме познакомятся с историей, культурой, фольклором родного края и закрепят полученные знания, отвечая на вопросы викторины. 29 мая в 12.00 всех желающих приглашают на фестиваль молодежных субкультур «Energy Атом Fest» в «Наш парк».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 11 праздничных мероприятий запланировано в Мончегорске – книжные выставки, тематические экскурсии, турнир по уличным играм, видеопоздравление. Ключевым событием станет интерактивный праздник «С Днем рождения, Мурманская область!», который пройдет 30 мая. На площади Революции северяне смогут посетить выставку мастеров, принять участие в квесте «Кольский край откроет тайны», также будут работать игровые площадки, арт-бульвар и караоке. Начало программы в 13.30.