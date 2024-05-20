Фестиваль молодёжных субкультур, состязания по фиджитал-спорту и диджей-сет от петербургского гостя: Долина Уюта вновь станет точкой притяжения выпускников

25 мая на территории мурманского спортивного комплекса «Долина Уюта» состоится традиционный праздник для выпускников и активных северян. Событие уже стало одним из самых любимых и долгожданных: за два года его участниками стали более 5 тысяч человек.

В рамках мероприятия на разных площадках будут проходить соревнования Фестиваля молодёжных субкультур, который с 2021 года стал знаковым для активной и энергичной молодежи Мурманской области.

На главной сцене вновь выступят танцевальные и музыкальные коллективы различных стилей и направлений, а на территории комплекса будут организованы фотозоны. Для всех желающих заработают площадки с караоке, нейросетью, образовательный трек, игровое пространство, школа диджеинга и зоны отдыха.

В этом году организаторы подготовили и новые элементы программы: в Долине Уюта впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту, который совмещает физические и киберспортивные дисциплины: «баскетбол 3х3», «скейтбординг», «трюковый самокат» и «велосипед BMX». На танцевальной сцене в номинациях «Хип-Хоп», «Брейкинг», «Лучший дуэт», «Лучшее шоу» и в номинации «Все стили» сразятся молодые танцоры Заполярья. Лучших отметят на церемонии награждения.

Ещё одна площадка – интерактивное пространство «Движения Первых» – позволит проверить знания о выдающихся личностях и важных событиях нашей страны, поучаствовать в конкурсе фотографий и акции «Письмо герою».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, завершит мероприятие выступление гостя из Санкт-Петербурга — популярного диджея Magnit.

Работа интерактивных площадок для участников и гостей праздника начнётся в 12ё00. Зарегистрироваться на соревнования можно с 11.00, а сами старты пройдут в 12.00.

Фото: https://gov-murman.ru