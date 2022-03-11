Фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение» в этом году пройдёт в онлайн-формате

Открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение-2022» пройдет в онлайн-формате.

Фестиваль организован Мурманским областным художественным музеем совместно с региональным Минкультом. В течение многих лет фестиваль неизменно становится одним из самых ярких событий Кольского Заполярья: с 2000 года «НаМОДнение» объединило более восьми тысяч участников Северо-Запада России и ближнего зарубежья в возрасте от 12 до 30 лет

В этом году принять участие в «НаМОДнении» смогут молодые художники-модельеры и дизайнеры одежды из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 12 до 35 лет - фестиваль будет проводиться в онлайн-формате.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, для участия в фестивале необходимо в срок до 21 марта подать заявку в оргкомитет по электронной почте: neo@artmmuseum.ru. Подробности об участии в фестивале в 2022 году можно узнать в сообществе Художественного музея в социальных сетях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442346/#&gid=1&pid=1