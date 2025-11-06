Фестиваль Мурманской молодёжной лиги КВН собрал лучшие команды региона

В Центре образования «Лапландия» состоялся фестиваль Мурманской молодёжной лиги КВН — яркое и масштабное событие, ставшее стартом нового сезона регионального КВН-движения. Мероприятие объединило более 20 команд из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Колы, Заполярного и других городов области.

Фестиваль прошёл при поддержке регионального правительства и ПАО КГМК «Норникель». В состав жюри вошли председатель Комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева, лидер медиакоманды «Region Media Team» Дмитрий Афиногенов, председатель регионального отделения «Движение Первых» Никита Тихомиров, лидер молодёжки ПАО «КГМК «Норникель» Дарья Александрова, участница команды «Сборная медицинских работников Мурманской области» Антонина Сенникова и капитан команды КВН «Негоден», финалист Высшей лиги 2025 года Александр Щеглов.

По итогам фестиваля в сезон Мурманской молодёжной лиги КВН прошли десять сильнейших команд: «Азбука Морзе», «Изи», «Нахимовцы», «МИК», «Кадеты», «Бесстыжие», «Катастрофа», «Синергия», «Абсурд» и «5+».

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко отметила, что развитие КВН-движения является одним из приоритетных направлений региональной работы с молодёжью. По поручению губернатора Андрея Чибиса в 2025 году на поддержку КВН-движения направлено 23 миллиона рублей. Средства позволят провести сезоны молодёжной и официальной Мурманских лиг, обучающие программы для участников и организаторов, а также обеспечить участие наших команд в фестивале «КиВиН-2025» в Сочи и играх Высшей и Первой лиг Международного союза КВН.

Директор Государственного автономного учреждения «Молодая Арктика» Максим Подполёнок отметил значимость КВН как площадки для самореализации и творческого роста северян: «Движение КВН — одно из самых ярких и вдохновляющих направлений молодёжной политики. Оно помогает ребятам развивать лидерские качества, чувство юмора и уверенность в себе. Сегодня КВН в Мурманской области вышел на новый уровень — от любительских игр до участия в Высшей лиге Международного союза КВН. Поддержка таких инициатив — это инвестиция в будущее активного и талантливого поколения северян».

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, поддержка КВН остаётся важной частью комплексной работы по созданию условий для самореализации молодёжи Заполярья в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!», включающего более 30 инициатив — от грантов и образовательных программ до развития творческих и патриотических проектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556534/#&gid=1&pid=2