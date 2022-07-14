Фестиваль музеев ЗАТО пройдёт в Полярном этой осенью

В этом году историко-краеведческому музею Полярного (входит в состав ЗАТО Александровск) исполняется 25 лет. К знаменательной дате сотрудники решили провести мероприятие, призванное объединить учреждения культуры закрытых населенных пунктов всей страны – фестиваль «Музеи открывают города».

В рамках проекта с 28 по 30 октября пройдут профессиональные семинары и круглые столы, на которых специалисты обсудят профессиональные наработки и проблемы, а также познакомятся с тенденциями и определят новые векторы в развитии музейного дела в условиях закрытых территорий. Ведь деятельность учреждений в этих населенных пунктах зачастую ограничена местным сообществом – знакомство с историей, традициями и культурой на территории закрытых муниципалитетов для иногородних граждан ограничены пропускным режимом.

Узнать больше об особенностях ЗАТО из разных уголков нашей страны горожане и гости Полярного смогут 29 октября. На музейных площадках участники Фестиваля из разных регионов представят онлайн-экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы, отражающие специфику своих территорий. Кроме того, в сентябре появится сайт, на котором будет опубликована информация о городах-участниках фестиваля, сведения о том, как попасть в музей того или иного закрытого населенного пункта и, конечно, на само мероприятие в Полярном.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, идею проведения фестиваля поддержал Фонд культурных инициатив: для её реализации музей Полярного уже получил 984 тысячи рублей. Принять участие в мероприятии планируют специалисты из Лесного, Новоуральска, Железногорска, Заречного, Северска, Трехгорного, Власихи, Краснознаменска и всех ЗАТО Мурманской области.

Подробно о музее – на официальном сайте и странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/mbuk_gikm?z=photo-60503887_457248277%2Falbum-60503887_00%2Frev