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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.21 16:07

Фестиваль музыкального искусства в Мурманске соберет на своих площадках юных музыкантов из семи регионов России

 

В Мурманской области стартовал I Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Т.Д. Крыловой. Мероприятие проводится с 15 по 19 сентября по инициативе пианистки, преподавателя Детской школы искусств города Гаджиево и общественного деятеля Анны Гришко при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, правительства Мурманской области и регионального Министерства культуры.

В программу фестиваля включены образовательные мероприятия для педагогов региональных Детских школ искусств и Детских музыкальных школ, в том числе педагогическая конференция на базе Института развития образования Мурманской области, а также творческая мастерская для педагогов оркестровых отделений. В общей сложности организаторы планируют охватить более 250 педагогов Заполярья.

Ключевое событие фестиваля – I Всероссийский конкурс пианистов имени Т.Д. Крыловой. Он проводится в честь советской и российской пианистки, педагога, Заслуженного работника культуры Российской Федерации, заведующей фортепианным отделом и преподавателя Мурманского колледжа искусств Татьяны Дмитриевны Крыловой. Конкурс позволит найти новые таланты среди юных музыкантов как в Мурманской области, так и по всей России. Мероприятия фестиваля также познакомят северян с академическими музыкальными традициями Кольского Заполярья.

После проведения отборочного тура в онлайн-формате организаторы определили 45 юных музыкантов, которые примут участие в дальнейшем конкурсном отборе. В течение двух дней юные таланты из 7 российских регионов проходили прослушивания в очном формате. Для ребят также будут организованы мастер-классы членов жюри конкурса, в числе которых – победитель XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Мирослав Култышев, доцент Московской консерватории Сергей Главатских, заведующая фортепианным отделением Астраханского музыкального колледжа Татьяна Попкова и доцент Петрозаводской государственной консерватории Максим Тавриков.

Завершится фестиваль концертом Мурманской областной филармонии, в рамках которого состоится награждением победителей проекта. Лауреаты I степени всех возрастных категорий будут удостоены выступления в сопровождении симфонического оркестра на сцене Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

Как сообщает региональное Министерство культуры, концерт с участием победителей и членов жюри конкурса пройдёт 19 сентября в 14.00. Вход свободный, но количество мест ограничено санитарными нормами. Организаторы также просят гостей быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

 

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