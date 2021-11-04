Фестиваль национальных культур «Не хлебом едины» пройдёт в дистанционном формате в Мурманске

4 ноября в Мурманске откроется фестиваль национальных культур «Не хлебом едины», приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие пройдёт в Доме культуры железнодорожников в дистанционном формате, без зрителей.

В программе – хороводы, вечоры, народные игры, этнодефиле, выступления творческих коллективов и исполнителей национально-культурных общественных объединений и автономий.

Видеозаписи фестивальных мероприятий будут размещены в социальных сетях организатора – Русского национального культурного центра «Рябиновый край» и проекта «Дом Дружбы».

В рамках фестиваля национальных культур также состоится акция «Хоровод единства», организованная региональным представителем хороводного движения «Хороводы России» в рамках проекта РНКЦ «Рябиновый край» «Хоровод культур», поддержанного Министерством внутренней политики региона.

Фестиваль организован при грантовой поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области и Фонда Президентских культурных инициатив.